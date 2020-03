O presidente da Federação Portuguesa de Futebol manifestou pesar pelo falecimento de um jovem de 14 anos que jogava futsal no Centro Cultural e Recreativo de Maceda, do concelho de Ovar.

«É com profunda consternação que envio as minhas condolências a familiares, amigos e colegas do Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Maceda. Nesta hora de profunda dor para todos os seus entes queridos, também envio uma palavra de conforto a toda a família do futebol no distrito de Aveiro que partilha connosco a tristeza de um tão precoce desaparecimento», escreveu Fernando Gomes numa nota publicada no site da FPF.

O jovem de 14 anos estava internado no Hospital de Santa Maria da Feira. Tinha Covid-19, mas também outras patologias associadas.