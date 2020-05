Jordan Diakiese, internacional jovem francês formado no Paris Saint-Germain, morreu na quinta-feira, aos 24 anos.

O jogador atuava agora no AS Furiani, do terceiro escalão gaulês, clube que anunciou a morte do jogador, sem revelar as causas.

O PSG também já recorreu às redes sociais para lamentar a perda de um jogador que chegou ao clube da capital francesa com apenas 13 anos e que partilhou o balneário com jogadores como Kipembe ou Rabiot, por exemplo.