A queda trágica de um avião no estado brasileiro de São Paulo, na semana passada, vitimou uma portuguesa. Gracinda Marina Castelo da Silva era familiar do futebolista Daniel Podence e faleceu aos 48 anos, juntamente com o marido. Foram duas das 62 vítimas mortais do acidente.

Licenciada em Engenharia Química, Gracinda dava aulas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Daniel Podence, jogador do Olympiakos, deixou uma mensagem nas redes sociais em jeito de homenagem.

«Por onde começar garota… Eras uma pessoa com um coração enorme e puro, uma energia e positividade surreais que faziam as pessoas à tua volta tão mais felizes. Se por vezes eras excessiva não era, de todo, por mal mas sim porque não sabias viver de outra forma», começou por dizer, relembrando depois as danças, as conversas e a humildade da familiar.

«Tu e o Nélvio eram um exemplo de amor, cumplicidade, aventura e companheirismo. Onde um ia, o outro seguia. Mas também com a confiança de viajar meio mundo sem o outro e estar tudo bem. Criaram três filhos maravilhosos que seguirão o vosso legado certamente. Pois se há pessoas de quem estariam orgulhosos seriam vocês», continuou.

«Iam a caminho de um concerto, só os dois, e seja por que motivo for, o vosso avião caiu. Estou muito longe de conseguir entender o quer que seja e sequer de encontrar a paz que preciso. Conforta-me que estivessem juntos mas parte-me o coração saber que deixam assim as três pessoas que vocês mais amavam neste mundo. Mas digo-vos, aos vossos filhos nunca irá faltar nada podes ter a certeza. A Família, que tu tanto cuidavas, vai pegar no que aprendeu contigo e continuar o caminho», garantiu Daniel Podence, pedindo a Gracinda que «dê um beijinho à avó».

Eis a publicação feita no Instagram: