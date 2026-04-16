O antigo guarda-redes Alex Manninger morreu esta quinta-feira, aos 48 anos, vítima de um acidente de viação na Áustria, confirmou o Red Bull Salzburgo, clube onde iniciou a carreira.

De acordo com a imprensa austríaca, o veículo conduzido por Manninger colidiu com um comboio numa passagem de nível em Nussdorf am Haunsberg, na região de Salzburgo. Apesar da intervenção dos serviços de emergência, o antigo internacional não resistiu aos ferimentos.

O Arsenal, clube pelo qual se destacou no final da década de 1990, reagiu à notícia com uma mensagem de pesar, tal como o Liverpool e a federação austríaca, que destacou o legado do antigo guardião.

Internacional 33 vezes pela Áustria, Manninger chegou ao Arsenal em 1997, proveniente do Grazer AK, e realizou 64 jogos pelos gunners, conquistando a Premier League e a Taça de Inglaterra.

Ao longo da carreira, representou vários clubes europeus, com destaque para passagens por Itália, ao serviço de equipas como Juventus, Bologna e Siena, além de uma curta experiência no Liverpool na fase final da carreira.