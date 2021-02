Leopoldo Jacinto Luque, antigo avançado campeão do Mundo pela Argentina em 1978, morreu esta segunda-feira aos 71 anos.

O ex-futebolista estava há mais de um mês internado devido a complicações causadas pela doença de covid-19.

Leopoldo Luque foi considerado um dos melhores avançados argentinos na década de 70. No Mundial de 1978, realizado no país das Pampas, foi o segndo melhor marcador da alviceleste, apontando quatro golos, menos dois do que Mario Kempes.

Ao longo da carreira, Luque representou clubes como o Gimnasia de Jujuy, Central Norte, Unión, Rosario Central, River Plate e Racing Avellaneda. Fora da Argentina passou pelos mexicanos do Tampico Madero e o Santos.

FOTO: Twitter AFA