O antigo médio francês Franck Berrier morreu aos 37 anos, quando praticava desporto. A informação foi revelada pelo Oostende, clube belga que Berrier representou durante cinco épocas.

Formado no Caen, Franck Berrier fez quase toda a carreira na Bélgica, onde representou ainda o Zulte Waregem e o Standard Liège, clube no qual foi treinado por Sérgio Conceição, que era adjunto de Dominique D’Onofrio.

O último clube que Berrier representou foi o Mechelen, quando problemas cardíacos o obrigaram a interromper a carreira.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF