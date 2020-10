Nobby Stiles, antigo médio totalista na caminhada de Inglaterra rumo ao título de campeã mundial em 1966, morreu esta sexta-feira aos 78 anos.

Ao longo de uma carreira de cerca de década e meia, Stiles jogou 11 épocas no Manchester United, duas no Middlesbrough e duas no Preston North End, onde terminou a carreira em 1974/75.

Foi ao serviço dos Red Devils, período que coincidiu com presenças em dois Mundiais (1966 e 1970 e um Europeu (1968), que viveu os melhores anos enquanto futebolista. Fez parte da equipa que derrotou o Benfica na final da Taça dos Campeões Europeus em 1968 e conquistou dois campeonatos.

Nobby Stiles sofria de cancro da próstata e de demência em estado avançado.