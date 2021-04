O antigo futebolista Willy van der Kuijlen, melhor marcador da história da Liga holandesa, faleceu aos 74 anos, informou esta segunda-feira o PSV Eindhoven, em comunicado

Kuijlen foi figura maior da história do PSV, clube pelo qual jogou 17 temporadas, conquistando três ligas (em 1975, 1976 e 1978) e uma Taça UEFA, em 1978.

Com 311 golos em 18 épocas, entre 1964 e 1982, Willy van der Kuijlen detém o estatuto de maior goleador da história da Liga holandesa, à frente de Ruud Geels (265 golos) e do mítico Johan Cruijff (215 golos).

«Com uma enorme sensação de consternação, o PSV anuncia que morreu o ‘senhor PSV’, Willy van der Kuijlen, para grande pesar do clube», refere o emblema holandesa, em comunicado.

Kuijlen foi melhor marcador do campeonato em 1966, 1970 e 1974 e também o jogador com mais jogos na Liga com a camisola do PSV (528).

Além de ter jogado no PSV, foi internacional por 22 ocasiões na seleção dos Países Baixos e acabou a carreira em 1982, com a última época no MVV Maastricht.