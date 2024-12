Ficou conhecido na história do ciclismo pelas piores razões. O antigo ciclista francês Pascal Hervé, que liderou a Volta a Itália de 1996 antes do envolvimento no caso de doping da Festina, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 60 anos, anunciou a União Nacional dos Ciclistas Profissionais (UNCP).

As causas da morte não foram divulgadas, mas Hervé revelou, durante este ano, que foi submetido a uma operação a um «tumor canceroso do estômago», com uma remoção completa do estômago.

Pascal Hervé pôs termo à carreira profissional aos 37 anos, após um controlo antidoping positivo na Volta a Itália de 2001, três anos depois de ter estado suspenso durante dois anos pelo envolvimento no escândalo de doping durante a Volta a França que envolveu a equipa Festina.

No início do ano de 2001, os oito meses de suspensão de Hervé foram reduzidos para dois, depois de o corredor, que confessou ter-se dopado durante o julgamento, se ter autossuspendido da atividade.

Ainda foi treinador e diretor desportivo da equipa canadiana Garneau-Québecor entre 2015 e 2017, até deixar o mundo do ciclismo.