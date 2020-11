Ray Clemence, antigo guarda-redes inglês de Liverpool e Tottenham, morreu aos 72 anos, anunciou a família.

«É com grande tristeza que escrevemos que o Ray Clemence faleceu hoje [domingo] em paz, rodeado pela sua amada família», pode ler-se no comunicado divulgado pela Sky Sports.

Clemence conquistou três Taças dos Campeões Europeus e cinco campeonatos ao serviço do Liverpool; pelo Tottenham, venceu a Taça UEFA e a Taça de Inglaterra. Foi 61 vezes internacional pela seleção dos «Três Leões».

We are deeply saddened to report the passing of legendary former goalkeeper Ray Clemence.



We extend our deepest sympathies to Ray's family and many friends throughout the game at this sad time.