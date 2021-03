Daniel Guerini, jovem jogador da Lazio, faleceu esta quarta-feira, vítima de um aparatoso acidente de carro em Roma.

Segundo a imprensa italiana, o carro em que o jogador de 19 anos colidiu de frente com outra viatura. Os dois colegas que seguiam com Guerini foram para o hospital com vida, mas em estado grave, tal como o condutor do outro automóvel.

Nas redes sociais, a Lazio lamentou a morte do seu pupilo, internacional sub-16 pela seleção italiana.