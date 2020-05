Faleceu, esta segunda-feira, aos 68 anos Jorge Luiz Domingos, massagista do Flamengo nas últimas quatro décadas.

Jorginho, como era mais conhecido no seio do emblema rubro-negro, treinado pelo português Jorge Jesus, estava internado há duas semanas. Tinha covid-19 e sofreu uma paragem cardiorrespiratória, de acordo com a imprensa brasileira.

O carismático membro do clube viveu a era das duas Libertadores conquistadas pelo clube, a primeira com Zico e a segunda com Jorge Jesus.

Fez ainda parte do corpo técnico da seleção do Brasil, campeã mundial em 2002.

Várias figuras ligadas ao clube, como o antigo futebolista do FC Porto, Diego Ribas, já reagiram com consternação à perda do massagista dos últimos 40 anos.