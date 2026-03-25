O FC Porto comunicou nesta quarta-feira o falecimento de José Carlos Esteves, antigo médico do clube e da Seleção Nacional.

José Carlos Esteves esteve quase três décadas no FC porto e os dragões recordam, em comunicado, que foi distinguido inclusivamente com um Dragão de Ouro de Carreira em 2020.

«Ficará para sempre ligado à história e às conquistas do FC Porto. À família e amigos, as mais sentidas condolências», escreve o clube nas redes sociais.

Antes disso, José Carlos Esteves teve uma passagem pela Federação, da qual saiu juntamente com o então selecionador António Oliveira para ir para o FC Porto. Foi ele o médico, por exemplo, no Euro 96.

As cerimónias fúnebres começam nesta quarta-feira, na Igreja do Carvalhido, no Porto, entre as 19h00 e as 22h30. O velório prossegue na quinta-feira, a partir das 11h00, sendo que o funeral está agendado para as 15h15 na mesma igreja.