O piloto norte-americano Ken Block (Hoonigan Racing) faleceu na segunda-feira, aos 55 anos, na sequência de um acidente com uma moto de neve.

A ocorrência foi registada pelo gabinete do xerife de Wasatch County, pelas 14 horas de segunda-feira, confirmando o óbito de Ken Block.

«O condutor, Kenneth Block, homem de 55 anos de Park City, Utah, estava a dirigir uma moto de neve numa encosta íngreme quando a mesma capotou, caindo em cima dele. Foi declarado morto no local, devido às lesões sofridas no acidente», refere o comunicado de Wasatch County.

«Block estava a andar com um grupo, mas estava sozinho quando o acidente ocorreu. O Instituto Médico Legal do Estado vai determinar a causa oficial da morte. Estamos tristes em saber da perda de Kenneth e os nossos corações estão com a sua família e amigos, profundamente afetados», concluem.

Block correu no Mundial de Ralis (WRC), World Rallycross Championship (WRX), no Global Rallycross, no Rally America e no ERX.

O mundo do desporto automóvel já foi reagindo à perda de Block, que começou a carreira em 2005 nas temporadas de ralis e chegou a correr no Rali de Portugal, no qual teve, em 2011, um aparatoso acidente.

Block, um dos fundadores da Hoonigan, também ficou conhecido pelas manobras espetaculares compiladas em vídeos, que também marcaram a história do desporto automóvel, nas designadas Gymkhanas.

A organização do WRC já lamentou a perda do norte-americano. «Block deixa a sua esposa, Lucy, e três filhos. A sua morte deixa uma grande lacuna no desporto e muitas estrelas do WRC já prestaram homenagem», referem.

A Federação Internacional do Automóvel também já lamentou a perda.