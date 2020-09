O FC Porto já lamentou de forma institucional o falecimento de Dito. Os dragões lembraram a famosa e polémica transferência de Dito do Benfica para os dragões no verão de 1988. As águias, de resto, também já lembraram este antigo «defesa central de referência».



Este é o comunicado do FC Porto em homenagem a Dito, falecido aos 58 anos de forma súbita:



«Faleceu, aos 58 anos, Eduardo Mendez, mais conhecido como Dito no mundo do futebol. O antigo defesa central e internacional português representou o FC Porto na temporada de 1988/89.

Nascido a 18 de janeiro de 1962, Dito trocou a Luz pelas Antas no verão de 1988, tendo realizado 19 jogos de azul e branco. O antigo jogador encontrava-se ao serviço do Gil Vicente na presente temporada, como Diretor Geral.

À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências.»