O Sporting emitiu esta sexta-feira uma nota de pesar pelo falecimento de Jorge Sousa. Funcionário do clube, Jorge Sousa desempenhou várias funções no emblema de Alvalade, e ocupava atualmente o cargo de diretor do departamento de voleibol do Sporting.

Leia a nota na íntegra:

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Jorge Sousa, funcionário do emblema de Alvalade que faleceu, esta sexta-feira, aos 60 anos.

A trabalhar no Sporting há várias décadas, Jorge Sousa teve diversos cargos e funções ao longo dos anos. Agora, era diretor do departamento de voleibol dos ‘leões’. Em toda a sua passagem pelo Sporting, demonstrou sempre esforço, dedicação e devoção na procura da Glória.

Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube.»