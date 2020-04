A irmã de Jesualdo Ferreira morreu, na última segunda-feira, na sequência de um incêndio num prédio onde morava, no centro de Mirandela.



Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram Manuela Ferreira com vida e transportaram-na para o hospital, onde acabaria por falecer.



O técnico do Santos soube da notícia no Brasil.