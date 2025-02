Jorge Nuno Pinto da Costa morreu na noite deste sábado, aos 87 anos. Naturalmente, este acontecimento tem despertado uma série de reações tanto do mundo do desporto como da política, sendo uma delas do mais alto representante da Nação - o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo recordou o momento em que conheceu Pinto da Costa, ainda nos anos 80. Destacou ainda «uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências».

Leia a nota da Presidência da República:

«O Presidente da República apresenta as suas condolências à família de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Futebol Clube do Porto e a muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube.

Fá-lo recordando que, no início dos anos 80, era, então, jovem membro do governo quando conheceu quem levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais.

Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências.

Neste momento em que o juízo a formular deve ser o mais possível distanciado, o que mais deve avultar é aquilo que o país fica a dever de prestígio externo num período inseparável da sua liderança.»