Morreu o príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II de Inglaterra.

O príncipe, de 99 anos, tinha estado recentemente internado e foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

Na nota partilhada para família real pode ler-se que o príncipe Filipe «morreu tranquilamente esta manhã no Castelo de Windsor».

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn