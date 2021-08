O ciclismo português está de luto. Pedro Silva, 54 anos e um dos grandes sprinters portugueses nos anos 80 e 90, não resistiu à luta contra uma doença oncológica. O atual presidente da equipa Tavfer-Measindot-Mortágua faleceu no passado sábado.



Pedro Silva venceu 12 etapas na Volta a Portugal e travou lutas inesquecíveis com Paulo Pinto, outro dos kamikazes do pelotão nacional nas últimas décadas do século passado.



O antigo ciclista representou as equipas do Sangalhos-Recer, Lousa-Vigor, Louletano-Vale do Lobo, Recer-Boavista, Sicasal-Acral e LA Alumínios-Pecol, acumulando um total de 105 vitórias ao longo do brilhante percurso.



«O Pedro Silva foi um grande ciclista, lutador e empreendedor, que construiu uma excelente carreira a pulso. Foi esse mesmo espírito que o levou a construir o projeto desportivo do Velo Clube do Centro. Começou de baixo, desenvolvendo as camadas jovens, até concretizar o sonho de ter uma equipa continental. Também foi de uma imensa coragem na luta contra a doença, que o atraiçoou e que nos atraiçoou a todos, porque nos roubou precocemente a presença do Pedro Silva», referiu Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, ex-colega e adversário de inúmeras batalhas.



O funeral de Pedro Silva realiza-se no dia 2 de agosto. O Maisfutebol envia sentidas condolências à família enlutada.