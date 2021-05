Um ciclista português de 61 anos morreu este domingo numa queda em Marrazes, no concelho de Leiria, quando participava numa prova internacional de ‘cross-country’ olímpico (XCO), informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo disse uma fonte do CDOS de Leiria à agência Lusa, o alerta para o acidente foi dado pouco antes das 10 horas, «depois de o homem se ter despistado» durante a Internacional XCO de Marrazes.

Apesar de terem sido aplicadas «todas as técnicas de trauma e reanimação, infelizmente as manobras não tiveram sucesso», afirmou, por seu turno, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria (BVL), Miguel Novais. O mesmo responsável adiantou à Lusa que o óbito foi declarado no local, fora do trajeto da prova, quando o atleta já estava dentro de uma ambulância.

Quinze operacionais dos BVL estiveram envolvidos no socorro, incluindo uma enfermeira e apoio de seis veículos, além de uma médica da organização.