Ana Oliveira, jogadora dos quadros do basquetebol do Sporting, faleceu no sábado aos 18 anos, na sequência de um atropelamento.

A jovem seguia de bicicleta na passada sexta-feira, em Lisboa, e foi atropelada por um carro.

A atleta leonina integrava o plantel sub-19 do emblema verde e branco e representava o Sporting há seis anos.

Em nota oficial, o Sporting manifestou, este domingo, «o seu pesar pela morte de Ana Oliveira», endereçando «as mais sentidas condolências» aos familiares e amigos.