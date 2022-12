O Óquei Barcelos está de luto pela morte de Rui Picas, guarda-redes de 15 anos.



O jovem alinhava na equipa de sub-17 do clube barcelense e partiu «subitamente», pode ler-se na nota divulgada nas redes sociais.



«Chegou esta época ao Óquei Clube de Barcelos, mas já era um de nós. Será sempre um de nós. O jovem Rui Picas, um dos nossos guarda-redes dos sub-17, deixou-nos hoje. Partiu subitamente com apenas 15 anos. A direção do Óquei Clube de Barcelos, staff, responsáveis pela formações, os colegas com quem o Rui partilhava o balneário e todos os restantes atletas do OCB manifestam as mais sentidas condolências a toda a família, em especial aos pais do jovem Rui Picas. Era e sempre será recordado como um menino apaixonado pelo hóquei em patins. Era um exemplo como desportista, mas também como ser humano. Até sempre, Rui Picas», escreveu o Óquei Barcelos nas redes sociais.



Além de atleta do Óquei Barcelos, Rui Pica pertencia ao grupo de escuteiros da Lama. De acordo com o jornal «O Minho», o jovem faleceu durante uma atividade desse agrupamento de escuteiros, no concelho de Barcelos, de onde era natural.