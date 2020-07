A campeã mundial júnior de patinagem artística, Ekaterina Alexandrovskaya, foi encontrada morta perto de casa este sábado, informa a imprensa russa. Ekaterina tinha nacionalidade australiana, mas era de origem russa e vivia em Moscovo.



A agência Interfax diz que a atleta se lesionou recentemente a treinar no Canadá e recuperava desse problema físico. A antiga campeã - conquistou o título em 2017 - foi encontrada caída no chão, já sem vida. As autoridades ainda não avançam com nenhuma explicação para o desaparecimento.



Ekaterina fazia par com Harley Windsor, também australiano. «Tudo o que conquistámos juntos é algo que jamais esquecerei e guardarei sempre no meu coração», escreveu o patinador no instagram.