O cantor e ator norte-americano Meat Loaf, autor da música «Bat out of Hell», morreu na quinta-feira aos 74 anos, segundo um comunicado publicado na sua página da rede social Facebook.

«Os nossos corações estão destroçados por anunciar que o incomparável Meat Loaf morreu esta noite, ao lado da mulher Deborah, das filhas Pearl e Amanda e vários amigos próximos. A sua carreira incrível perdurou ao longo de seis décadas, em que vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo e entrou em mais de 65 filmes incluindo 'Fight Clube, 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' and 'Wayne’s World'. 'Bat Out of Hell' continua a ser um dos 10 álbuns mais vendidos de todos os tempos. Sabemos o que representava para vocês e, genuinamente, apreciamos todo o amor e apoio enquanto ultrapassamos estes difíceis de luto e perda de um artista tão inspirador e um homem lindo. Agradecemos a todos por respeitarem a nossa privacidade nesta altura. Do fundo dos nossos corações… Don’t ever stop rocking», lê-se na publicação.

O músico, cujo verdadeiro nome é Michael Lee Aday, vendeu mais de 100 milhões de álbuns a nível mundial. «Bat Out of Hell» era o seu tema mais conhecido e popular.

Meat Loaf participou ainda, enquanto ator, em mais de 65 filmes. Tendo contracenado com nomes como Brad Pitt, Edward Norton, no filme «Fight Club» ou Hugh Laurie, na série «Dr. House».