Kalindi, jogador que representou Nacional, Penafiel e Académica, morreu este domingo aos 28 anos.



A notícia foi divulgada pelo emblema madeirense no seu site oficial, sem revelar a causa da morte do lateral-direito.



O brasileiro entrou em Portugal pela porta do Penafiel, emblema onde jogou de 2015 a 2018 por empréstimo do Grêmio Anápolis. Em 2018/19, o jogador natural do Pará vinculou-se ao Nacional, tendo disputado um total de 71 jogos em três anos e meio.

Este ano Kalindi esteve ligado à Académica, mas não disputou qualquer jogo.



A nota do Nacional:



O futebol está de luto pela morte de Kalindi, jogador que representou o CD Nacional nas últimas três temporadas e meia.

Nascido a 29 de agosto de 1993, Kalindi chegou a Portugal na temporada 2015/2016, para representar o Penafiel.

Três temporadas depois assinou contrato com o Nacional, por quem fez 71 jogos, marcando um golo.

Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele.

Até sempre Kalindão….