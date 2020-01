A morte de Kobe Bryant e da filha Gianna, de apenas 13 anos, num acidente de helicóptero marca definitivamente este domingo e o mundo do desporto ficou incrédulo com a notícia.

Personalidades de toda as áreas, de todos os desportos manifestaram-se em homenagem a uma das maiores figuras que o desporto mundial já conheceu.

Veja todas as reações aqui

Kobe Bryant, verdadeira lenda da NBA foi também homenageado em vários jogos da NBA que decorreram já depois de ser conhecida a notícia da morte da antiga estrela dos LA Lakers.

Além do antigo basquetebolista e da filha, as autoridades confirmaram a morte de mais sete pessoas na queda do helicóptero em Calabasas, Califórnia.

Ou ainda esta:

Muitas foram também as pessoas que se foram juntando na 'casa' dos Lakers para chorar a morte de um dos seus.



Uma das imagens mais marcantes é o choro compulsivo de LeBron James ao saber da morte do amigo.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant's death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI