A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio nos jogos da 5.ª jornada da Liga e II Liga, em memória do ex-Presidente da República, falecido esta sexta-feira.

O comunicado na íntegra:

«O antigo Presidente da Républica, Dr. Jorge Sampaio, é sem dúvida uma figura ímpar e de enorme relevo na sociedade portuguesa.

Presidente da República, de 9 de março de 1996 a 9 de março de 2006, foi um líder consensual e amável, grande adepto de futebol, um enorme impulsionador do desenvolvimento do Desporto nacionaI e um dos fundadores do Sindicato dos Jogadores.

Assim, o minuto de silêncio dos jogos da 5.ª jornada da Liga Portugal Bwin e da Liga SABSEG, destinar-se-á, também, a homenagear a memória do antigo Presidente da República.»