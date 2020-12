Morreu Sara Carreira, filha de Tony Carreira, este sábado, vítima de acidente de viação. Tinha celebrado 21 anos na passada sexta-feira.

De acordo com a TVI24, a colisão, que ocorreu ao quilómetro 61 da A1, envolveu quatro viaturas. O óbito foi declarado no local.



O ator e cantor Ivo Lucas, de 30 anos, também está envolvido no acidente e foi transportado para o hospital com ferimentos graves.

De acordo com a Proteção Civil, a colisão ocorreu às 18h45, na localidade de Póvoa da Isenta, em Santarém.

A colisão provocou ainda um ferido grave e dois ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Santarém, e outras duas vítimas foram assistidas no local, acrescentou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém (pode ler mais no site da TVI24).