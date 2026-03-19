O Benfica emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Silvino Louro, antigo guarda-redes do clube durante nove temporadas.

Aos 67 anos, Silvino não resistiu a uma doença prolongada. O clube descreve o antigo adjunto de Mourinho como uma «figura marcante de uma geração, que muito honrou o emblema ao peito».

«Silvino representou o Benfica ao longo de nove épocas, somando 330 jogos oficiais e contribuindo de forma decisiva para a conquista de seis troféus: quatro Campeonatos Nacionais (1986/87, 1988/89, 1990/91 e 1993/94), uma Taça de Portugal (1986/87) e uma Supertaça (1988/89). A sua dedicação, profissionalismo e qualidade entre os postes deixaram uma marca indelével na história do clube», acrescentam.

Silvino foi o guarda-redes das últimas duas finais da Taça dos Campeões Europeus a que o Benfica chegou, em 1988 (da foto associada ao artigo) e 1990.

«Mais do que os títulos e os números, ficará para sempre a memória de um atleta que serviu o Benfica com compromisso, paixão, orgulho e espírito de equipa, elevando os valores que definem o clube. O Sport Lisboa e Benfica endereça à família, amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências», termina a nota de pesar.

Além do Benfica, Silvino representou clubes como FC Porto, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal enquanto guarda-redes. Embarcou depois na função de treinador de guarda-redes, estando afastado dos relvados desde 2021.