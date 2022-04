Sérgio Abrantes Mendes, juiz jubilado e ex-candidato à presidência do Sporting, morreu aos 68 anos.

Figura do Direito e da Justiça, Abrantes Mendes interessou-se desde cedo pela vida do clube leonino, onde o pai, António Abrantes Mendes, jogou nas décadas de 20 e de 30 do século passado e exerceu funções como treinador e dirigente.

Além de candidato derrotado à presidência do Sporting nas eleições de 2006 (para Soares Franco) e de 2011 (para Godinho Lopes), Sérgio Abrantes Mendes chegou a ser presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube lisboeta no final dos anos 80.

A notícia do falecimento do juiz jubilado e notável sócio do Sporting foi dada pelo jornal Record e também confirmada pelo círculo de amigos de Abrantes Mendes.

À família enlutada e amigos de Sérgio Abrantes Mendes, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.