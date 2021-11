Rui Oliveira e Costa morreu, esta terça-feira, aos 73 anos, vítima de doença prolongada, informa a TVI.



Conhecido adepto do Sporting, Rui Oliveira e Costa foi diretor do jornal do clube em 1998 e conselheiro dos leões no início da década passada. O emblema verde e branco já emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do sócio número 11.231.



«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa, Sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo director do Jornal Sporting, que faleceu esta terça-feira aos 73 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube», lê-se numa nota divulgada no site oficial.



Oliveira e Costa foi deputado do PSD, membro do Secretariado Nacional da UGT e ex-administrador na Eurosondagem. Além disso, foi professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona e colaborou vários anos como comentador televisivo.



O Maisfutebol endereça as mais sentidas condolências à família e amigos enlutados.