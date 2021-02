Vicent Jackson, antigo jogador dos Tampa Bay Buccaneers e dos Los Angeles Chargers, foi encontrado morto na segunda-feira, aos 38 anos.

Segundo as autoridades, o ex-wide receiver da Liga norte-americana de futebol, NFL, foi encontrado sem vida num quarto de hotel, na Flórida.

Para já não há qualquer indício de trauma no corpo de Jackson, mas será feita uma autópsia para apurar com detalhe a causa da morte, que está a ser investigada.

Refira-se ainda que Vicent Jackson havia sido dado como desaparecido por familiares no passado dia 10 de fevereiro, mas dois dias depois foi localizado em Brandon, Flórida.

Os Tampa Bay Buccaneers e os Los Angeles Chargers despediram-se do antigo jogador nas redes sociais.

gone too soon 💙 pic.twitter.com/lQEtPjNQ4w