Telmo Faria, de 22 anos, que jogava futebol amador no Núcleo Desportivo de Santa Eugénia, nos campeonatos da Associação de Futebol Popular de Barcelos, foi a vítima, ao final da tarde de segunda-feira, da colisão entre dois veículos ligeiros na A28 em Esposende.

Fonte do Comando Sub-regional do Cávado referiu, à Lusa, que o acidente, com alerta pelas 19h14, envolveu duas viaturas ligeiras, provocando uma vítima mortal e um ferido ligeiro.

O acidente ocorreu no sentido sul-norte da A28, junto à saída para Barcelos e Esposende, e uma das viaturas incendiou-se. Para o local foram destacados 26 operacionais, apoiados por 11 viaturas, entre equipas de socorro e policiais.

Telmo ia, na segunda-feira, assistir ao Boavista-Benfica, no Estádio do Bessa, para apoiar o Benfica, no duelo da 6.ª jornada da Liga portuguesa, que os encarnados venceram por 3-0.

O ND Santa Eugénia, clube da freguesia de Rio Covo Santa Eugénia, que Telmo representava, já emitiu uma nota de pesar pela partida do jovem.

“Perdemos um dos nossos. Fomos goleados. Saímos de rastos e com a certeza de que este resultado, infelizmente, não pode ser alterado, nem existe segunda mão ou prolongamento para darmos a volta. A perda de uma vida, não se compara a qualquer derrota que possamos ter dentro do campo ou qualquer lance de golo falhado. A nossa terra perdeu um menino que cresceu e respirava o clube da freguesia desde muito cedo. Irreverente, alegre e com um estilo inconfundível típico de quem sentia esta camisola como poucos. No último domingo, quis o destino que fosses tu a dar o grito de equipa antes de entrarmos em campo para mais um jogo… o último grito pela equipa do teu coração. Até sempre e olha por nós aí em cima. Nós estaremos por cá a lutar por ti dentro das quatro linhas e a cuidar dos teus fora delas”, referiu o ND Santa Eugénia.