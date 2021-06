O V. Guimarães informou nesta sexta-feira que as cerimónias fúnebres de Neno serão realizadas no próximo domingo e que o velório decorrerá no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 9h.

O clube minhoto informa, ainda, que será permitido o acesso ao local, pela entrada principal do estádio, mas observando normas condizentes com as restrições sanitárias em vigor, o que significa a presença máxima de 10 pessoas em simultâneo e o respeito do necessário regime de rotação, sem cruzamento entre entradas e saídas, que estarão devidamente sinalizadas.

A marcha fúnebre rumo à Igreja de S. Francisco iniciar-se-á pelas 16h45 e o V. Guimarães apela a que este seja o momento da homenagem pública da sociedade vimaranense a Neno, permitindo que a mesma se estenda ao longo do trajeto, que partirá do estádio.

A missa está agendada para as 17h30, com óbvias limitações de ocupação, seguindo o corpo para o cemitério de Monchique.