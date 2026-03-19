Um clube histórico do futebol nacional lamentou a morte de Silvino Louro, antigo internacional português. O V. Setúbal, um dos clubes com mais impacto na carreira de Silvino, utilizou o Facebook para endereçar condolências.

O V. Setúbal recorda que Silvino cumpriu 101 jogos oficiais pelo emblema setubalense, de onde Louro era natural.

«É com imensa dor, profunda tristeza e o coração pesado, que a Direção do Vitória FC lamenta o falecimento de Silvino Louro, homem da nossa terra e nome maior da história vitoriana. Vestiu pela primeira vez a nossa camisola nos sub-19, iniciando um percurso de enorme dedicação ao nosso clube. Defendeu as nossas cores durante sete épocas consecutivas, até 1982, regressando mais tarde, na época 1994/95», escrevem os sadinos.

«Hoje despedimo-nos de um dos nossos, de um vitoriano de alma inteira, que será para sempre recordado com carinho, respeito e gratidão. Até sempre, 'Mãozinhas'», termina o clube, lembrando de forma carinhosa uma alcunha do ex-guarda-redes.

Silvino morreu aos 67 anos vítima de doença prolongada. Clubes como Benfica, FC Porto ou Real Madrid também lamentaram a morte.