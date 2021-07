Luto no futebol uruguaio. Williams Martinez, 38 anos e futebolista do Villa Teresa, acabou com a própria vida no sábado e deixou todo o país em choque. A federação uruguaia adiou todos os jogos que estavam marcados para este domingo.



Williams estava em final de carreira e atuava num clube modesto, mas no início da carreira chegou a representar a principal seleção do Uruguai (2003), jogou o Mundial de sub17 (1999) e vestiu a camisola do West Bromwich Albion (2005/06) em Inglaterra.



Antes de rumar à Velha Albion, Williams jogou várias épocas no Defensor Sporting e foi colega de balneário de Maxi Pereira, até ao antigo lateral de Benfica e FC Porto rumar a Portugal.



O Valenciennes, de França, contratou Williams em 2008 e nesse país ainda vestiu a camisola do Stade Reims, antes de voltar à América do Sul. Passou por alguns dos maiores clubes desse continente (River Plate, Cerro Porteño, Rampla Juniors) e no início de 2021 mudou-se para o Villa Teresa.



Williams suicidou-se no Dia Nacional para a Prevenção do Suícidio, uma data especialmente importante num país que tem uma preocupante taxa de mortes deste tipo: 20,3 por 100 mil habitantes.



As coincidências mórbidas não se ficam por aqui. Williams foi colega de equipa e amigo próximo de Santiago Morro Garcia, um conhecido avançado que também se suicidou. Em fevereiro.



Em relação aos motivos, a imprensa uruguaia não avança detalhes. Apenas lembra que Williams Martinez testou positivo à covid-19 no dia 23 de junho. Aparentemente, dizem, estava recuperado.