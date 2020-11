José Mourinho fez questão de deixar uma mensagem às famílias de Vítor Oliveira e Reinaldo Teles, duas figuras do futebol recém-falecidas. O treinador do Tottenham trabalhou diretamente com Reinaldo Teles durante mais de dois anos no FC Porto e lamentou as «perdas duras».



«Tive oportunidade de diretamente contactar a família do senhor Reinaldo e guardarei para mim os tantos momentos que vivemos juntos», referiu este sábado José Mourinho, pronunciando-se também sobre a morte abrupta de Vítor Oliveira.



«Não me atrevo a dizer que era amigo do ‘mister’ Vítor Oliveira, porque nunca tivemos mais do que algumas oportunidades de conversar um pouco, mas afirmo a minha admiração por um treinador de corpo inteiro, um vencedor, um pragmático, um homem sério, honesto, frontal que nesta etapa da sua vida decidiu deixar de ser um grande treinador para ser um grande comentador.»



Mourinho aproveitou para instar a ANTF a recordar de forma bem vincada o legado deixado por Vítor Oliveira. «A sua carreira não se esquecerá e a ANTF fará certamente justiça ao ‘mister’, e colegas como eu recordaremos sempre a sua dimensão. À sua família e aos seus amigos as sentidas condolências.»