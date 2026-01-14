Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain são os maiores 'viveiros' de talento para as Big Five, as cinco melhores Ligas europeias - Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França -, segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES) nesta quarta-feira.

Nesta temporada, o Barcelona tem quarenta jogadores formados no clube espalhados pelas cinco principais Ligas, dez deles jogam no próprio clube. Real Madrid soma 35 (seis no clube) e PSG 31 (seis internamente).

Mesmo alargando o período de análise para os últimos cinco ou dez anos, são esses três mesmos emblemas que dominam, até em termos de minutos jogados pelos respetivos futebolistas. O leitor mais atento pode argumentar (e com razão) que esses clubes estão inseridos em Ligas top-5, facilitando a distribuição de jogadores por outros emblemas nacionais.

Olhando para a temporada presente, o Benfica surge em 22.º lugar na lista, com 16 atletas. É o segundo clube exterior às top-5 com mais jogadores, bastante atrás do Ajax (27 jogadores, quinta na lista).

Sporting é 43.º na lista, com 11 atletas, apenas mais um do que o FC Porto, 50.º classificado. Clubes como Hertha de Berlim (Bundesliga 2), Salzburgo, River Plate e Anderlecht surgem à frente destes dois emblemas nacionais.

Porém, se analisarmos à luz dos últimos cinco e dez anos, o Sporting ultrapassa o Benfica no número de jogadores formados nas 'top-5', ilustrando como as dinâmicas de formação mudaram em Portugal na última década.

Diferentes ângulos de análise dão diferentes resultados. Se em outubro o Benfica orgulhou-se de ser eleito pela mesma entidade como a melhor formação do mundo, aí a amostra e as métricas utilizadas foram outras.

Foram consideradas 49 Ligas mundiais, com três vertentes de análise - número de atletas, minutos utilizados e o nível de competição -, que desembocavam num índice final. Nesse valor último, o Benfica ficou à frente de Barcelona e River Plate.