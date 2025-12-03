Numa das habituais análises estatísticas do CIES, o Observatório do Futebol, o benfiquista António Silva surge numa posição de destaque. A entidade recolheu dados de jogadores sub-23 com mais passes verticais nas principais 52 ligas mundiais e divulgou os resultados esta quarta-feira.

Jorne Spileers (Brugge) e Dean Huijsen (Real Madrid), ambos defesas-centrais, lideram a lista. O primeiro tem uma média de 11.8 passes progressivos por jogo com uma eficácia de 84 por cento.

António Silva é terceiro com um número total de passes parecido (11.0) mas menor eficácia (74.8 por cento). Zeno Debast, do Sporting, é quinto na lista com 10.9 passes progressivos em média e 70.6 por cento de eficácia.

Álvaro Carreras, ex-jogador do Benfica que defende atualmente o Real Madrid, é o lateral com melhor avaliação neste parâmetro.

O passe vertical é considerado assim quando efetuado na direção da baliza contrária. O CIES esclarece ainda que, no próprio meio-campo, só contou como passe vertical quando a bola percorreu pelo menos 30 metros; 15 metros em metades diferentes do campo e dez metros no meio-campo adversário.