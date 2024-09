O Observatório do Futebol (CIES) divulgou uma lista dos 100 adolescentes mais experientes a nível mundial, nesta quarta-feira. O cálculo é feito através do número de minutos disputados por cada jogador com menos de 20 anos, tendo em conta o «nível desportivo» desses jogos.

Lamine Yamal encabeça a lista, sem grande surpresa, aos 17 anos de idade. É seguido por Pau Cubarsí, do Barcelona, e Endrick, do Real Madrid (ex-Palmeiras). Os três mais jovens na lista são Konstantinos Karetsas (16.8 anos, do Genk), Ayyoub Bouaddi (16.9 anos, do Lille) e Franco Mastantuono (17.1 anos, do River Plate).

No que toca a jogadores portugueses, João Neves, do Paris Saint-Germain, é o mais bem colocado, em nono lugar. Seguem-se Roger Fernandes (44.º), do Sp. Braga, Dário Essugo (53.º), emprestado pelo Sporting ao Las Palmas, Gustavo Sá (62.º), do Famalicão e Rodrigo Mora (91.º), do FC Porto B.