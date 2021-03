Os futebolistas portugueses João Félix (Atlético de Madrid) Pedro Neto (Wolverhampton) surgem entre os 20 maiores ativos do ponto de vista do valor de transferência no mercado, aponta o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

João Félix surge no terceiro lugar da lista com um valor entre os 120 e os 150 milhões de euros, ao passo que Pedro Neto aparece na 16.ª posição, com um valor de transferência estimado entre os 70 e os 90 milhões de euros.

O estudo do CIES envolveu os 98 clubes das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) e apontou um intervalo de valor para cada atleta e também a dependência desse mesmo ativo. No caso de João Félix, representa 17,9 por cento dos ativos do Atlético. Já Pedro Neto representa 19,7 por cento dos ativos do Wolverhampton.