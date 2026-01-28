Sporting supera Benfica e FC Porto no valor da «prata da casa»
Observatório do Futebol destaca valor de mercado dos jogadores formados em Alcochete
Segundo um estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES) e divulgado nesta quarta-feira, relativo ao valor de mercado dos jogadores formados nas equipas fora das principais cinco Ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).
De acordo com os dados disponibilizados, o Sporting surge no topo da lista com um valor agregado de 141 milhões de euros, destacando Gonçalo Inácio, João Simões e Eduardo Quaresma. Geovany Quenda, emprestado pelo Chelsea, não conta para os números.
O FC Porto surge logo a seguir, com um valor total de 126 milhões de euros, com nota especial para Rodrigo Mora, Diogo Costa e Martim Fernandes.
Logo a seguir estão dois clubes dos Países Baixos - AZ Alkmaar (120M€) e Ajax (117M€). Promessas como Kees Smit e Youri Baas contribuem para isso. Só depois surge o Benfica, em quinto lugar, com 113 milhões de euros acumulados e António Silva destacado.
O Sp. Braga surge a muita distância, com 28 milhões de euros e Jean-Baptiste Gorby como principal graduado - 10 milhões de euros.
🔝 aggregated transfer value of under-contract academy graduates, non-big-5 league clubs 🌱— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 28, 2026
🥇 #SportingCP 🇵🇹 €1⃣4⃣1⃣m (#Inacio #Simoes #Quaresma)
🥈 #FCPorto 🇵🇹 €1⃣2⃣6⃣m (#Mora #Costa #Fernandes)
🥉 #AZAlkmaar 🇳🇱 €1⃣2⃣0⃣m (#Smit #Owusu #Goes)
Top 💯 👉… pic.twitter.com/UBMkcgeeKE