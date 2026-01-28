Segundo um estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES) e divulgado nesta quarta-feira, relativo ao valor de mercado dos jogadores formados nas equipas fora das principais cinco Ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

De acordo com os dados disponibilizados, o Sporting surge no topo da lista com um valor agregado de 141 milhões de euros, destacando Gonçalo Inácio, João Simões e Eduardo Quaresma. Geovany Quenda, emprestado pelo Chelsea, não conta para os números.

O FC Porto surge logo a seguir, com um valor total de 126 milhões de euros, com nota especial para Rodrigo Mora, Diogo Costa e Martim Fernandes.

Logo a seguir estão dois clubes dos Países Baixos - AZ Alkmaar (120M€) e Ajax (117M€). Promessas como Kees Smit e Youri Baas contribuem para isso. Só depois surge o Benfica, em quinto lugar, com 113 milhões de euros acumulados e António Silva destacado. 

O Sp. Braga surge a muita distância, com 28 milhões de euros e Jean-Baptiste Gorby como principal graduado - 10 milhões de euros.

  

RELACIONADOS
Domingos Castro recorda Fernando Mamede: «Recebi a notícia como uma bomba»
Mora: «Está a ser um ano de aprendizagem, tem sido positivo para mim»
Fresneda: «Em Espanha não têm ideia da dimensão de um dérbi de Lisboa»