Segundo o Observatório do Futebol, Samu Aghehowa, do FC Porto, é o jogador com maior valorização nos últimos seis meses fora das cinco melhores Ligas europeias. O internacional espanhol subiu 39 milhões de euros na sua cotação (de 29.6M€ para 68.6M€).

O segundo é o brasileiro Estêvão, do Palmeiras, que é orientado por Abel Ferreira. Subiu 30 milhões, de 30 para 60 de milhões. Álvaro Carreras, do Benfica, completa o pódio com uma valorização de 28 milhões de euros, pouco acima do colega Tomás Araújo (+25M€).

Três outros jogadores que atuam em Portugal figuram no top-10, nomeadamente os sportinguistas Conrad Harder (+19M€) e Geovany Quenda (18.7M€), bem como o bracarense Roger Fernandes (18.6M€).

Todas as estimativas foram calculadas com base num modelo estatístico desenvolvido pela equipa de investigação do Observatório do Futebol do CIES, com base em quase 10 mil transferências, acrescenta a entidade.