A I Liga portuguesa é apenas o 31.º campeonato europeu com mais tempo útil de jogo, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira e que abrange dados desde a temporada 2018/2019 em 36 campeonatos, até à presente data.

De acordo com o CIES, o principal campeonato português regista 57 minutos e nove segundos de tempo útil de jogo.

Entre as 36 ligas analisadas, a liga neerlandesa (Eredivisie) é a que tem mais tempo útil de jogo: 63 minutos e 21 segundos. No pódio surgem ainda a primeira liga da Suécia (63 minutos e cinco segundos) no segundo lugar e, no terceiro, a primeira liga da Rússia (62 minutos e 59 segundos).

Quanto às cinco principais ligas europeias, as designadas «big-5», a Serie A surge em quinto lugar (61:35 minutos), a Bundesliga em sexto (61:28 minutos), a Premier League em nono (60:59 minutos), a primeira liga francesa em 13.º (60:32 minutos) e a primeira liga espanhola em 23.º (58:36 minutos).

Importa referir que a análise contemplou 31 campeonatos da primeira liga do mesmo número de países e incluiu ainda as segundas ligas de Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália. Não incluiu segundas ligas de outros países.

Ocasiões: Alemanha no topo, seguida de Suíça e Países Baixos

As ocasiões também foram objeto de estudo e, aqui, a Bundesliga alemã surge em primeiro lugar, com uma média de 11,9 por jogo. No pódio, seguem-se a primeira liga suíça (11,8) e a primeira liga neerlandesa (11,7).

Neste parâmetro, a liga portuguesa surge em 23.º lugar, com uma média de dez ocasiões por jogo.

Na combinação entre tempo útil de jogo e ocasiões por jogo, o melhor índice, no estudo do CIES, é o da liga holandesa, seguida da Bundesliga alemã e da primeira liga belga.