O Observatório do Futebol fez um balanço daArtigos média das idades de várias equipas, tendo em conta os jogadores utilizados nos jogos realizados no campeonato.

O Famalicão, com uma média de idades de 23,1 anos, é a 12.ª equipa mais jovem da Europa, sendo que ocupa a segunda posição quando avaliados apenas os vinte principais campeonatos do Velho Continente.

No que toca à I Liga portuguesa, e tendo em conta as quatro primeiras jornadas, o Boavista (24,6) surge no segundo posto, atrás dos famalicenses, e o Sporting completa o pódio com uma média de 25,5 anos.

O Benfica está na 11.ª posição (27,1), enquanto a média do FC Porto fixa-se nos 28,4 apenas superados pelo Santa Clara, a equipa mais velha do campeonato.

Já relativamente às cinco principais ligas europeias, o Milan (24,5) surge como a equipa mais jovem. Destaque também para a presença de cinco emblemas franceses no top-10 das equipas mais jovens dos principais campeonatos.