O Arsenal inscreveu Odegaard, Mathew Ryan e Gabriel Martinelli na Liga Europa.



O adversário do Benfica nos 16 avos de final contratou o norueguês ao Real Madrid e o guarda-redes ao Brighton, ambos por empréstimo, no último mercado de transferências. Por sua vez, o avançado brasileiro integra as opções de Arteta para esta fase da prova depois de ter estado lesionado durante grande parte da primeira metade da época.



Em sentido contrário, o guarda-redes Runarsson foi preterido da lista enquanto Willock, Mustafi, Kolasinac, Maitland-Niles deixaram o clube no passado mês de janeiro.