Odion Ighalo, atualmente emprestado pelo Shanghai Shenhua ao Manchester United, não tem dúvidas que o sucesso dos Red Devils no futuro vai passar por Paul Pogba e Bruno Fernandes juntos, no meio campo.

«O Pogba está a trabalhar muito para voltar à sua forma e imaginem quando tivermos o Pogba e o Bruno no meio campo, vão ver uma equipa diferente. O Rashford também vai voltar», admitiu numa conversa com a jornalista Juliet Bawuah.

Ighalo acredita mesmo que, com a junção Bruno Fernandes/Pogba, o regresso do United aos títulos está garantido. «O Manchester United vai voltar a ser grande outra vez. Vai vencer jogos todas as semanas».

Quanto ao internacional português, o jogador de 30 anos só tem elogios a dar. «O Bruno é um jogador fantástico. Joguei com ele em 2013/14 na Udinese. Ainda não vimos o melhor dele na Premier League. Assim que se adaptar totalmente a Inglaterra, vão ver o que aquele rapaz consegue fazer. Ele tem visão, sabe o que fazer com a bola. Pode rematar, marcar golos, é muito inteligente».

Os elogios não ficaram por aqui. «Antes da bola chegar, ele está um passo à frente e sabe o que vai fazer. Nos próximos tempos vão ver do que será capaz de fazer na Premier League, vai ser ainda melhor daquilo que está a ser agora», concluiu.