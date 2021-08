O guarda-redes Odysseas Vlachodimos foi esta quarta-feira convocado para os próximos embates da seleção grega. O jogador do Benfica faz parte do lote de 28 convocados pelo selecionador John van’t Schip.

A Grécia jogara frente à Suíça no dia 1 de setembro, em jogo particular. Seguem-se as partidas de qualificação para o Mundial 2022; frente ao Kosovo, no dia 5, e contra a Suécia, no dia 8.