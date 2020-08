A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que a Supertaça Cândido de Oliveira vai disputar-se no dia 23 de dezembro, dois dias antes do natal, num estádio e com uma hora ainda a divulgar mais tarde.

«Federação Portuguesa de Futebol, FC Porto e Benfica acertaram esta data para a disputa do troféu que tradicionalmente marca o início oficial da época mas que por entendimento da Federação e dos clubes foi adiado para aliviar o calendário e, assim, salvaguardar os interesses das equipas portuguesas envolvidas nas competições da UEFA», pode ler-se no comunicado publicado no site oficial da FPF.